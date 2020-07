Vali ainult välja - Boltil on pakkuda 150 vaba töökohta Euroopast Aafrikani

Martin Villig kiidab, et Bolt suutis kriisis säilitada kõik töökohad ja kaasata ka 100 miljoni dollari suuruse rahasüsti, samal ajal kui tulisem konkurent Uber koondas 25% töötajatest.

Töökohti on pakkuda sisuliselt igast vallast - IT-inseneridest kuni müügi- ja arendusosakonna spetsialistideni, turundusest kuni tõukerataste mehaanikuteni välja. Kuna Bolt tegutseb paljudes riikides, on ka töökohad üle Euroopa ja Aafrika laiali - nii on töökohti valida nii Tallinnas kui Londonis, Bukarestis või Varssavis, aga ka Keenia, Nigeeria ja Lõuna-Aafrika (pea)linnades.

