Valio juht põhjendab, miks Eestisse täisautomaatseid piimatööstusi kunagi ei tule

Eesti konjunktuuriinstituudi juht Marje Josing tõdes intervjuus Ärilehele, et oleme end uinutanud ettekujutusega, et Eesti on tugev e-riik. Avaliku sektori puhul vastab see tõele, kuid reaalmajanduses paraku mitte. Täielikult automatiseeritud tööstusi, nagu on Prantsusmaal ja Saksamaal, meil praktiliselt ei ole.

„Kui sealsetes piimatööstustes töötab sisuliselt kaks IT-meest ning tehase ühest otsast tuleb piim sisse ja teisest otsast sõidab inimese kätt tundmata toodang välja, siis meil sellist pilti veel ei näe. Tööjõud on piisavalt odav olnud ja ettevõtjatel on olnud probleeme tööjõuga lihtsam lahendada kui automaatikaseadmetesse panustades. Kuid see aeg hakkab läbi saama,“ lausus Josing.

Valio Eesti juht Maido Solovjov tõdes, et Eesti ei jõua täisautomaatsete piimatööstusteni tõenäoliselt mitte kunagi. Seda põhjusel, et meil tarbijaid suhteliselt vähe ning samas neile pakutav erinevate toodete arv väga suur.

Toodete arvu vähendada ei luba aga suur konkurents, sest juhul kui näiteks nemad oma toodete sortimenti vähendaks, hõivaks selle koha kohe mõni konkurent, näiteks Tere. Ning lõppkokkuvõttes kaotaksid nad oma turuosa. „Tõenäoliselt ei tule selliseid tehaseid meil kunagi,“ lausus ta.