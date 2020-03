Valio tarbijatele: säilitage ostes kaine mõistus

„Meie prioriteet on igal juhul koduturg ning mistahes tarneraskuste tekkimisel täidame igal juhul esmajärjekorras kodumaise tarbija vajadused,“ rõhutas Valio Eesti tegevdirektor Maido Solovjov.

Valio tooted valmivad kõik kodumaisest värskest piimast ning seetõttu saab ettevõte oma tootmise korraldamisel ja mahtude suurendamisel olla paindlik. „Jälgime pidevalt olukorda ning kui selleks tekib vajadus, siis oleme valmis ka oma töövahetusi ümber korraldama ja tõstma tootmisvõimsust kuni 15 protsenti.“

Valio soovitab tarbijatel säilitada kainet mõistust ning varuda endale koju toiduaineid tavalise iganädalase rütmi järgi. „Toiduainete varumine ei tohiks kaasa tuua toidu raiskamist, seda eriti piimatoodete puhul, mis on lühikese säilivusajaga. Kui ka hetkel on mõni lemmikjogurtitest poeriiulitel otsas, siis kindlasti on need seal lähipäevil tagasi,“ kinnitas Solovjov.