Väliseestlasest suurinvestor: jahtumist ei tasu karta, raha on veel piisavalt

Prozes usub, et IT-sektori iduettevõtted elavad üle lähiaasteks prognoositava globaalse majandusliku ebastabiilsuse. "Originaalsete ideede järele on endiselt turul suur nõudlus," kinnitas Prozes. Praegu USAs elav väliseestlane on investeerinud kolme Eesti IT-idusse: LeapIni, Fiizysse ja Veriffi.

Seejuures märkis ta, et Eesti järgmine "Skype" on Andres Meieri ja Rasmus Vooglaiu loodud laenuplatvorm Fiizy, mis alustas tegevust Ladina-Ameerikas ja on nüüd lainenemas USA ning Euroopa regiooni.

Artikkel on refereeritud Äripäevast.