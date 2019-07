Välisinvestorid hülgavad Danske panga samal kiirusel nagu rotid põgenevad uppuvalt laevalt

Selle aasta esimese kuue kuuga on välisinvestorid müünud 3,5 miljardi Taani krooni ehk 520 miljoni dollari väärtuses panga aktsiaid, kirjutab Bloomberg. Taani keskpank ütles reedel, et selle näol on tegu suurima aktsiakapitalile antud löögiga, mis üks Taani päritolu ettevõte on kogu ajaloo vältel tunda saanud. Välisinvestoritele kuulub nüüd 40% pangast, veel mullu oli see 50%.

Reedel langes Danske aktsia Kopenhaageni börsil 1,9%. Eelmise aasta algusest on Taani panga aktsia väärtus vähenenud Eesti haru läbinud rahapesuskandaali tõttu 60% võrra. Üks välisinvestoritest, kes hiljuti loobus Danske aktsiatest, on USA investeerimispank BlackRock. Maikuuks oli ettevõtte osalus Taani pangas langenud alla 5%.

Samal ajal on aga kaks Taani pensionifondi, ATP ja PFA olnud pärast rahapesuskandaali lahvatamist peamised Danske aktsiate ülesostjad. Taani keskpanga sõnul on välisinvestoritel suurim huvi investeerida Taani ettevõtetest tuulikutootjasse Vestas Wind Systems ja logistikafirmasse DSV.