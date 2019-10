Väliskaubandusminister Kert Kingo riigikogu infotunnis: WTO ühing lakkas töötamast

"Täna see juhtus. Kert Kingo käis riigikogus," teatas Ossinovski eile Facebookis. „Oli valus. Küsisin väliskaubandusministrilt, mida ta arvab Trumpi protektsionismist ning kuidas see võib mõjutada Eesti ettevõtlust. Vastus: ei ole midagi öelda, kuna mingeid otsuseid selles nö. kaubandussõjas veel ei ole, mistõttu ka mõjusid veel ei ole.

Täpsustasin siis, et minu teada on otsused ikka täitsa tehtud ja lausa sadade miljardite dollarite ulatuses. Uued kaitsetollid kehtivad ning võivad peagi lisa saada. Minister sellega ei nõustunud. Lisaks lõhkas ta oma vastuses lausa rahvusvahelise väärtusega uudispommi: Maailma Kaubandusorganisatsioon ehk WTO lakkab töötamast juba kahe kuu pärast!

"Ja erinevalt sellest, mida teie siin väljendasite, minu ülevaate kohaselt praegu otsitakse pingetele lahendust. Need pinged on tekkinud ju ka osalt seetõttu, et Ameerika lahkus siit WTO sellest ühingust ja ... Tähendab, mitte ta ei lahkunud, vaid see WTO lakkab töötamast... mis on see WTO osa väga oluliselt reguleeris neid kaubandussuhteid."

Loed seda vastust ja saad aru, miks Jüri Ratas ei tahtnud Kingot siiani infotundi lubada. Eks temalgi on piinlik, märkis Ossinovski.