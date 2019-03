Välisluureamet manitseb Hiina tehnoloogia suhtes ettevaatusele

Viimastel aastatel on Euroopa Liit, aga ka USA ja paljud teised riigid võtnud ettevaatlikuma hoiaku Hiina välisinvesteeringute ja tehnoloogia suhtes. Selleks on mitu põhjust.

Esiteks on viimastel aastatel märkimisväärselt kasvanud Hiina investeeringud Euroopasse. Investeeringuid on tehtud kõikidesse majandusharudesse, kuid tajutavamad on need transpordi ja tehnoloogiavaldkonnas. Teiseks kasutab Hiina välisinvesteeringuid aina enam poliitilistel eesmärkidel, et tugevdada Hiina positsiooni maailmamajanduses.

Hiina ettevõtted on püsivalt näidanud üles suurt huvi lääneriikide IT- ja muude tehnoloogiafirmade vastu ning piiratud ligipääs USA turule võib suurendada nende huvi Euroopa IT-ettevõtete vastu. Seejuures on oluline, et Hiina seadused ei kaitse eraettevõtteid riigi huvi ja sekkumise eest nende tegevusse. See tähendab, et Hiina riik saab vajadusel ligipääsu eraettevõtte omandatud kaasaegsele tehnoloogiale või tundlikule infole.

Kolmandaks on Hiina riiklikke huve teenivad küberoperatsioonid pälvinud laia kõlapinda kogu maailmas. Võrdlemisi tavaliseks on saanud Hiina päritolu IT-seadmetest turvaaukude või nn tagauste avastamine – pahavara on leitud mobiilseadmetest, arvutitest ja ka keerulisematest võrguseadmetest. Hiina küberoperatsioonid toetavad kommunistliku võimupartei ja sõjaväe tegevust ning teevad tööstusspionaaži Hiina tehnoloogiaettevõtete kasuks. Mitu riiki (USA, Austraalia, UusMeremaa jt.) piirab Hiina päritolu tehnoloogialahenduste kasutamist oma riiklikes telekommunikatsioonilahendustes, kuna ei ole kindel, et neid ei kasutata Hiina huvides luure eesmärgil.

Kuhu info liigub?