Välismaa kelmid petsid üksnes Harjumaa elanikelt juunis üle 100 000 euro

Reeglina helistab vene keelt kõnelev inimene virtuaalnumbrilt, mis võib näidata mis iganes riigi suunakoodi. "Pakutakse tulusana näivat tehingut – teie poolt investeeringud, maakleri poolt garanteeritud suur tulu. Intress on palju kõrgem, kui suudab pakkuda mistahes Eestis tegutsev legaalne ja korralik finantsasutus. Riske pole – investor peab ainult laadima oma arvutisse investeerimiseks vajaliku tarkvara ja jääma tulu ootama. Seda tulu jäädaksegi ootama," rääkis Tambre.

Ohvriks võivad langeda erinevate vanusegruppide esindajad, kuid kõige kergemaks saagiks on vanema põlvkonna esindajad, kes ei ole arvutiga eriti sina peal. "Oleme näinud olukordi, kus inimesed on niivõrd pimestatud võimalusest teenida väga kiiresti ja väga palju, et jäädakse ilma mitte oma säästudest, aga ka kiirlaenudega hangitud rahast – inimene on ju kindel, et saab peatselt väga rikkaks ja maksab laenu tagasi," selgitas Urmet Tambre.

Hunniku raha kaotanud ohvrite ütluste põhjal algatatakse küll menetlus, kuid Tambre sõnul on sellise kurjategija tabamine ja kaotatud raha omanikule tagastamine äärmiselt keeruline, kuna suure tõenäosusega on kelmid välismaalased ning raha on liikunud ja on juba välja võetud riikidesse, kellega puudub Eestil koostöö.

Kuidas käituda?

Seega, kui keegi helistab teile ettepanekuga investeerida tulusalt raha börsile, bitcoinidesse või osakutesse, suhtleb teiega vene keeles, ja - mis on põhiline - soovib paigaldada teie arvutisse investeerimiseks vajalikku programmi, on väga suure tõenäosusega tegemist kelmustega.

"Ärge laskuge pikka vestlussesse, pange toru ära ja andke igaks juhuks sellisest kõnest politseile teada. Kindlasti rääkige sellistest kelmidest ka oma tuttavatele ja lähedastele, et nad oleksid sellistest riskidest teadlikud ja oskaksid käituda, kui keegi hakkab neile ootamatuid kullamägesid pähe määrima," hoiatab Tambre.

Kui teile öeldakse, et saate veelgi rohkem investeerides oma raha tagasi, peaks Tambre sõnul inimesel häirekell helisema hakkama. "Huvi ettevõtluse ja investeerimise vastu on igati kiiduväärt, kuid mõistust ei tohi kaotada. Kui on kõhklusi ja kahtlusi, rääkige sellistest pakkumisest oma sõpradele ja tuttavatele. Ärge muretsege, et pakutav rikkus otsa saab, ja võtke aega selleks, et teemat uurida ja oma säästusid kaitsta."