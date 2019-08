Välismaal töötavad ukrainlased on tekitanud kodus tohutu kinnisvarabuumi

Ukraina on riigi majanduse suurust arvestades Euroopa suurim välisülekannete saaja, kirjutab Financial Times. Üle 11% riigi SKP-st tuleb välismaksete arvelt. Ukraina 42,5 miljonist elanikust töötab oma 5 miljonit välismaal. Eelmisel aastal tõid nad riiki kas ülekannete või sularahana rekordilised 14,4 miljardit dollarit ehk 13,01 miljardit eurot.

Suur osa nendest ukrainlastest, kes välismaal leiba teenimas käivad, on pärit just Ukraina lääneregioonidest, Lvivi ümbruskonnast. Tegu on miljoni elanikuga piirkonnakeskusega, mis asub tunniajase autosõidu kaugusel Poolast, kus käiakse juba aastakümneid nii hooajaliselt kui regulaarselt tööl, alates ehitusest kuni köögiviljade korjamiseni välja.

Käivad välismaal tööl, et kodu muretseda

Kuna välismaal töötavad ukrainlased ei usalda kohalikke panku, siis on selle investeerimine kinnisvarasse kõige kindlam viis oma raske tööga teenitud rahale rakenduse leidmiseks. Selle tulemusel on Lvivi ümber hakanud kerkima ohtralt kõrgeid kortermaju. Arendajate kinnitusel on just võõrsil tööl käivad ukrainlased nende põhilised kliendid.

„Ma ostsin eelmisel aastal täiesti uue korteri, makstes selles eest 42 000 dollarit (ehk 37 930 eurot – S. L),” kirjeldab 27-aastane Sergei vahetult enne seda, kui ta astub Varssavisse suunduvale bussile. Viimased kolm aastat on ta Poolas restoranikokana töötades teeninud 1500 dollarit ehk ligi 1355 eurot kuus. Ukrainas saaks ta kolm korda väiksemat palka.