Välismaalased on sel aastal metsa, majade ja korterite peale kulutanud vähemalt 100 miljonit eurot. Kes ostavad Eestis kinnisvara kokku?

„Kartus, et välismaalased kõik meie metsad, maad ja majad kokku ostavad, ei leia maa-ameti statistika järgi kinnitust, kuid ei tasu unustada, et paljud välismaa fondid ja ettevõtted on asutanud Eestisse firmad, mis tegelevad metsa- ja põllumaaga kauplemisega ning nende maade haldamisega," rääkis kinnisvaraportaali City24.ee juhataja Karin Noppel-Kokerov.

Nende tehingud loetakse aga Eesti residentide tehingute hulka. "Sama lugu on näiteks paljude Tallinna üürikorteritega, mille on soetanud Eesti residendid, kuid mille tagant paistavad soomlastest investorite huvid," lisas Noppel-Kokerev. Maa-ameti andmeil on Eestis resideerivad eraisikud ja firmad teinud sel aastal veidi üle 70 000 kinnisvaratehingu, koguväärtuses 3,7 miljardit eurot.

Kohalikele järgnevad suurima tehingute arvuga järgmiste riikide kodanikud ja ettevõtted:

Soome – 499 tehingut

Venemaa – 405 tehingut

Rootsi – 117 tehingut

Ühendkuningriik – 100 tehingut

Saksamaa – 89 tehingut

Ukraina – 56 tehingut

Läti – 45 tehingut

Ameerika Ühendriigid – 34 tehingut

Šveitsi – 20 tehingut

Norra – 16 tehingut

Prantsusmaa – 16 tehingut

Allikas: Maa-amet, andmed seisuga 18.12.2019