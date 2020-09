Välisminister: edaspidi on lubatud Euroopa otselennud riikidesse, kus on nakatumiskordaja alla kahekordse EL-i keskmise

Välisminister Urmas Reinsalu teatas täna ühismeedias, et valitsus muutis lennuliinide lubamise süsteemi.

"Uue korra alusel on sarnaselt Lätile lubatud tulevikus Euroopa otselennu liinid kõikidesse riikidesse, kus nakatumise kordaja on alla kahekordse EL-i keskmise. Seega oleks praeguse nakkumuse korral otselennu liinid piiratud üksnes Prantsusmaale, Hispaaniasse ja Tšehhisse. See on mõistlik otsus. EL nakkekordaja on praegu veidi alla 100," ütles Reinsalu.

Seni kehtis valitsuse otsus, et keelatud on kõik otselennud riikidesse, mis on kõrgema nakatumisnäitajaga kui 25 nakatumist 100 000 elaniku kohta. Majandus- ja taristuminister Taavi Aas on varem öelnud, et tänased piirangud on oma aja ära elanud ja Tallinnasse lendamise piirangud tuleks kiiresti maha võtta.

Reinsalu viitas oma avalduses Lätile, kes otsustas juba septembri alguses otselendude piiranguid oluliselt lõdvendada. Uue korra järgi lubab Läti lende peaagu kõikidesse EL-i ja Euroopa majanduspiirkonna riikidesse, kus viimase kahe nädala nakatumiskordaja jääb kahekordselt alla EL-i keskmise.