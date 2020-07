Välisminister Pompeo: USA kaalub TikToki ja teiste Hiina sotsiaalmeediarakenduste keelamist

Fox Newsi saatejuht Laura Ingraham küsis Pompeolt, kas USA peaks kaaluma Hiina sotsiaalmeediarakenduste keelamist, „eriti TikToki”, vahendab CNN.

„Mis puudutab Hiina rakendusi inimeste mobiiltelefonides, võin ma teile kinnitada, et Ühendriigid ajavad ka selle asja korda, Laura,” ütles Pompeo. „Ma ei taha presidendi eest välja tulla, aga see on asi, mida me uurime.”

Pompeo lisas, et inimesed peaksid TikToki alla laadima ainult siis, „kui te tahate, et teie privaatne informatsioon oleks Hiina Kommunistliku Partei käes”.

USA poliitikud on Pekingi idufirma ByteDance omanduses olevat TikToki korduvalt kritiseerinud ja süüdistanud seda ohus riiklikule julgeolekule. Nad väidavad, et ettevõtet võidakse sundida „toetama ja tegema koostööd Hiina Kommunistliku Partei kontrollitud luuretegevusega”.

TikTok on varem öelnud, et tegutseb ByteDance’ist eraldi. TikToki väitel asuvad nende andmekeskused täielikult väljaspool Hiinat ja andmed ei kuulu Hiina seaduste mõju alla. USA kasutajate andmeid säilitatakse USA-s ja tagavarasüsteem asub Singapuris, väidab TikTok.

TikToki populaarsus USA-s ja teistes lääneriikides on plahvatuslikult kasvanud ja sellest on saanud esimene Hiina sotsiaalmeediaplatvorm, mis on saavutanud märkimisväärset edu väljaspool kodumaad. Selle aasta kolme esimese kuuga laaditi TikToki alla 315 miljonit korda. Allalaadimisi ühes kvartalis oli seega rohkem kui ühelgi teisel rakendusel ajaloos, selgub analüütikaettevõtte Sensor Tower andmetest.