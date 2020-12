Välisminister Reinsalu: ärge kartke, kaubanduskeskusi ei suleta

Peaminister Jüri Ratas ütles, et nendes juba on selge regulatsioon. Poodides ei tohi olla üle 50-protsendilist täituvust, on maski kandmise ja desinfitseerimise kohustus, 2+2 reegel.

Välisminister Urmas Reisnalu oli konkreetsem:

„Ärge kartke, kaubanduskeskusi ei suleta. Just see oleks tekitanud surve maakonna piiride ületamiseks. Sellepärast ei teinud me seda ka Ida-Virumaal," selgitas Reinsalu ja lisas, et inimesed oleks Ida-Virumaalt hakanud käima Rakveres või Tartus. „Siis oleks me seda pidanud üle riigi tegema," ütles ta. Ta nentis ka, et kui otsus oleks etteteatamisega tehtudki, siis oleks tekkinud keskustele ja poodidele lisasurve - inimesed oleks massidena läinud viimaseid oste tegema ning see omakorda oleks viiruse levikule mõjunud keeristormina.

