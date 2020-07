Välistööjõust sõltuvad põllumajandusettevõtted jooksevad ajaga võidu

Ettevõtjate rõõmuks otsustas valitsus möödunud nädala esmaspäeval avada Eesti piirid kõikidele välisriikide kodanikele. Ent ühtlasi seadis valitsus tingimuse, et kui inimene tuleb riigist, kus koroonaviirusega nakatunute arv 100 000 inimese kohta on üle 16, peab ta Eestis kaks nädalat karantiinis olema.

Näiteks Ukrainas on see näitaja 25. „Kui tahta nad [ukrainlased] 1. augustil põllule saata, siis peaksid nad juba 16.–17. juulil siin olema, et karantiini minna,” ütles Eesti põllumajandus-kaubanduskoja juhatuse liige Vahur Tõnissoo.