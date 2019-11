Välisturud lõid Eesti IT-firmade jalge all kõikuma

Andre Krull Foto: Karin Kaljuläte

Eesti IKT-ettevõtetel on üha keerulisem turgu leida, sest palgaralli ja tööjõupuuduse tõttu ei suudeta pakkuda konkurentsivõimelist hinda soodsamatel turgudel ning Euroopa turg on samuti jalge all kõikuma löönud, kirjutab Äripäev.