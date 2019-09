Välisturule minek pole meelakkumine: Proeksperdil kulus Saksa turule läbimurdmiseks kolm kannatusterohket aastat

Kuna Eestis on kasvuvõimalused ambitsioonidest napimad (iga lisamiljoni leidmine Eestist keerukas!), on eksporditurud Proeksperti alati köitnud. Proeksperti eristab ka soovimatus teha väikese marginaaliga allhanget. Selle asemel pingutatakse topelt, et müüa võimalikult palju tooteid ja lahendusi oma nime alt.

Seesama unistus pani ettevõtte ja selle äriarenduse juhi Tähve Lõppi kolme aasta eest aktiivselt Saksamaa suunas vaatama.

“Keelt võinuks varem õppima hakata, saanuks ukse kiiremini lahti,“ toob Lõpp tagantjärele tarkusena välja.

“Kui tahad äri teha, siis kohtud messil, siis lähed külla, siis lähed veelkord külla, siis kohtud veelkord messil. Ja siis pärast 4-5 korda ta tunneb sind piisavalt, on sinuga õhtustanud ja siis hakkab ka inimlik pool mõjuma. Täheldasin, et need kellega asjad edasi liikusid, nendega olime ka palju kohtunud,“ kõlab teine tarkusetera.

