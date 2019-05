Välisvisiite vältiv Kert Kingo loobus ka reisist Brüsselisse

Kert Kingo riigikogus Foto: Tiit Blaat

Kui välis- ja kaubandusministri Kert Kingo (EKRE) eelkäijad on oma ametisoleku ajal jõudnud käia keskmiselt 9,4 välisvisiidil, on minister, kes on lubanud võimalikult vähe välismaal käia, suutnud järgmisest välisvisiidist kõrvale hiilida, kirjutab Geenius.