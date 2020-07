Valitsus arutab lähiajal Porto Franco 39,4 miljoni suurust laenutaotlust

Valitsuse heakskiitu on vaja kõigi kümnest miljonist eurost suuremate riiklike laenude andmiseks, kirjutab ERR.

KredExi nõukogu esimees Ando Leppiman ütles, et kui valitsus otsustab laenu andmise ning selle tingimused, tuleb teema taas KredExi nõukokku, kes saab siis teha omakorda otsuse laenulepingu sõlmimiseks.

"Me oleme küsinud ka eelhinnangut vabariigi valitsuselt, kas seda laenutaotlust menetlusse võtta. Vabariigi valitsus on leidnud, et tegemist on riiklikult olulise projektiga, mille laenutaotlust võiks menetleda, ja seda on KredEx teinud. Laen on ehitustegevuse finantseerimiseks. Ja tegemist on selgelt käibekapitali laenuga, et kriisist tulenevate mõjude leevendamisega hakkama saada," ütles Leppiman.

Porto Franco tegevjuht Rauno Teder ütles, et praegu objektil ehitustegevust ei toimu. Ehitustööd plaanitakse taaskäivitada kohe, kui riigilt laen saadakse. Laen kavatsetakse riigile tagastada pankadelt saadavast laenust kolme aasta jooksul. Teder lisas, et tegu oleks niinimetatud sildfinantseerimisega.