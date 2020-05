Valitsus arutab täna Tallinkile laenu andmist

Peaminister Jüri Ratas ütles valitsuse pressikonverentsil, et arutelule peaks järgnema ka otsus. „Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister ütles, et on täna valmiduses seda ülevaadet valitsusele andma ja sellele peaks loomulikult järgnema valitsuse otsus. Seda me hakkame ka pealelõunat arutama," lausus Ratas.

Tallink on läbi Kredexi esitanud taotluse riigilt 150 miljoni euro suuruse likviidsuslaenu saamiseks.

Eelmisel nädalal ütles rahandusminister Martin Helme, et suurettevõtete toetamise puhul, milleks on riigieelarves ette nähtud 300 miljonit eurot, on otsustatud kaks asja. "Põhimõtteliselt on otsustatud laenu anda Tallinkile, Kredex saatis täna laenupakkumise Tallinkile ära ja nüüd ootame Tallinki-poolseid täiendusi. Teiseks on raha eraldatud riigi transpordiettevõtetele (Nordica, Saarte Liinid ja Eesti Raudtee). Rohkem taotlusi sinna meil tulnud pole."