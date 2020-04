Valitsus arutas majanduspaketti ja lisaeelarvet ning lubas kärpeid

"Kärped avalikus sektoris kindlasti tulevad," ütles majandusminister Taavi Aas (Keskerakond), vahendab ERR-i uudisteportaal.

"Me otsustasime täna nii, et kuna eelarve revisjon on juba töös olnud mõnda aega, siis teise kvartali lõpuks toob see komisjon oma ettepanekud vabariigi valitsusse ja nende ettepanekute pealt vastavalt vabariigi valitsuse otsusele, kanduvad need kärped 2021. aasta eelarvesse," lausus Aas.

Aasa sõnul on ära otsustatud, et teise pensionisambasse sissemaksud riigi poolt peatatakse, mis pärast kompenseeritakse riigi poolt neile inimestele, kes oma sissemakseid ei peatanud.

Väga tõenäoline on ka riigi osaluse ostmine suuremates ettevõtetes.

Isamaa Erakonna esimees Helir-Valdor Seeder leidis, et avaliku sektori kulude kärpimine on vältimatu. "Ei ole mõeldav olukord, et me katame avaliku sektori kulutused pikas perspektiivis ainult maksulaekumiste ja laenudega, samal ajal kui erasektor, kes reaalses majanduses peab seda maksutulu looma on juba alustanud nii kärpimise, kui ka koondamisega," sõnas Seeder.

Samas seda positsiooni rahandusminister Martin Helme (EKRE) ei jaga, öeldes "Aktuaalsele kaamerale" päeval, et igasugune kärpimine, mida riik teeb, kas oma jooksvatest kuludest või oma investeeringutest, on majanduslangust kiirendav ja süvendav. "Me siiski loodame, et see majanduse langus on võimalikult ajutise iseloomuga," sõnas Helme, kuid nentis, et kui üldse mingitest kärbetest rääkida, siis alles 2021. aasta eelarve tegemisel.

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!