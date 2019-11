Valitsus investeerib Kirde-Eesti tuuleparkide kõrguspiirangute kaotamiseks 37 miljonit eurot

Hetkel on Kirde-Eestis kehtestatud tuulikute suhtes kõrguspiirangud, sest kõrged tuulikud häirivad riigikaitseks kasutatavate seadmete toimimist. Valitsus otsustas tänasel kabinetiistungil, et riigikaitse ja kliima eesmärkide saavutamine ei tohi üksteist takistada, vaid on vajalik teha lisainvesteeringuid mõlema eesmärgi täitmise tagamiseks.

Majandus- ja taristuminister Taavi Aasa sõnul peab riik võimaldama edaspidi kõrgemate tuuleparkide ehitamist, et vähendada energeetikasektori kasvuhoonegaaside heitkoguseid ja täita riigi energia- ja kliimapoliitika võetud eesmärke. „Valitsus näeb, et peame investeerima rohelisemasse tulevikku ning tänane otsus ei edenda ainult meie tuuleparke, vaid ka riigikaitse võimet,“ märkis Aas.

Tänane valitsuse otsus tähendab, et kaitseministeerium saab alustada vajalikke ettevalmistustöid täiendavate õhuseireradarite ja muude lisaseadmete hankimiseks. Pärast investeeringute teostamist vabanevad osad Kirde-Eesti alad kõrgusepiirangutest. Esialgse plaani kohaselt saavad vajalikud investeeringud tehtud 2024. aasta jooksul.

Kabinetiinstungi otsuses seisab, et investeeringuks vajalikud vahendid (kuni 37 miljoni euro ulatuses) nähakse ette lubatud heitkoguste ühikute müügist laekuvatest vahenditest. Selle investeeringu rahastamiseks ei kasutata riigikaitselisi vahendeid.