Valitsus kaalub veidrat reisierandit

Valitsus on lennupiiranguid kehtestades ja hädas turismisektorit abistades tekitanud palju paksu verd. Koos terviseametiga on muudkui rõhutatud, et reisida võiks üksnes häda korral. Valitsust ei heiduta, et inimesed lendavad keelatud sihtkohtadesse mitme lennu ja ümberistumisega, mis on tervise seisukohast ohtlikum kui otselend. Majandus- ja taristuminister Taavi Aas ütleb, et välisriiki reisimise vabamaks laskmine tähendaks tõenäoliselt riigisiseste piirangute karmistumist. „Eestis on seni piirangud olnud ühed Euroopa väiksemad,” märgib ta.

Aas nendib, et reisimine on praegu teistsugune kui kevadel ja ka haiguse kulg erineb esimesest lainest. Ent ta on endiselt veendunud, et riik ei peaks soodustama uute nakkuskollete Eestisse toomist.