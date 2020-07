Valitsus keelab lennuühenduse avamise teatud riikidega kuni augusti lõpuni

„Viimastel nädalatel on olnud mitmes riigis uusi koroonaviiruse puhanguid. Seetõttu näeme, et tavapärase iga kahe nädala tagant piirangu ülevaatamine on hetkel liiga sage ning pikendame piirangut terve kuu jagu. See võimaldab ka lennufirmadel enda tegevusi paremini planeerida," lausus majandus- ja taristuminister Taavi Aas.

MKM lähtub sihtriikide lubamisel ja keelamisel teiste riikide haigestumise määrast, mis peab liini avamiseks olema 25 või vähem inimest 100 000 elaniku kohta viimase 14 päeva jooksul. Sihtriikide epidemioloogilise olukorra vaatab MKM koostöös Terviseametiga üle regulaarselt ning avab või piirab lennuliinide avamist vastavalt viiruse levikule.

„Euroopa Liit on andnud soovitused kolmandate riikidega lennuliikluse avamiseks. Mõned liikmesriigid võtavad neid kuulda, mõned mitte. Usun, et peaksime olema ettevaatlikud, kuna paljudes riikides on näha uusi viirusepuhanguid. Mitmes riigis, näiteks Ukrainas, on olukord järk-järgult paranemas, aga liini kohene avamine võib olla rutakas samm," lisas Aas.

24. juuli seisuga on keelatud Eestist otselennuliine avada Luksemburgi, Rumeenia, Bulgaaria, Rootsi, Portugali, Hispaania, Horvaatia ja Venemaa vahel.

Ühtlasi sõltub liinide avamine ka sihtriigi enda reeglitest. Nagu ka Eestis, kehtivad teistesse riikidesse riiki sisenemisel piirangud, millega tuleks enda reisi planeerimisel arvestada.

Piirang kehtib 18. maist kuni 31. augustini. Piirangu edasist vajalikkust hindab valitsus. Riikide viimase 14 päeva kumulatiivne nakatumiste arvu 100 000 elaniku kohta, leiad SIIT.