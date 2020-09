Valitsus kehtestab 25. septembrist üleriigilise öise alkoholimüügi keelu

Valitsus kiitis heaks üleriigilise alkoholimüügi piirangu, mis hakkab kehtima 25. septembri ööl vastu 26. septembrit alates kella 00.00st. Öise alkoholimüügi keeld kehtib 00.00st kuni 10.00ni kõigis kohtades, kus müüakse alkoholi kohapeal tarbimiseks, näiteks baarides, ööklubides, restoranides, teatripuhvetites või hotellides.

Piirang kehtib kuni 24. oktoobrini (kaasa arvatud) ning valitsus hindab selle jätkamise vajadust nädal enne piirangu kehtivusaja lõppu. Seoses valitsuse kehtestatava üleriigilise piiranguga lõpevad 25. septembrist kella 00.00st politsei- ja piirivalveameti kehtestatud piirkondlikud alkoholimüügi keelud.

„Eestis on toimunud hüppeline COVID-19 nakkuse leviku kasv ning seetõttu on vajalik ja põhjendatud taaskord kehtestada üleriigiline piirang,“ nentis peaminister Jüri Ratas. „Nagu oleme näinud levib koroonaviirus eriti hästi pidudel. Alkoholi tarbimine paraku mõjutab inimeste käitumist viisil, mis soodustab viiruse levikut. Seoses sellega kutsun inimesi üles mitte andma oma riskikäitumisega viiruse levikule uusi võimalusi ei avalikus kohas ega erapeol.“

Terviseameti andmetel on 17. septembri seisuga viimase 14 päeva haigestumus 100 000 elaniku kohta 25,36. Võrdluseks, 1. augustil oli sama näitaja 4,4 ja 15. augustil 8,4. Nakkuse leviku kasv on olulisel määral põhjustatud Tartu ja Ida-Viru maakonnas baarides alguse saanud nakkuskolletest. Käesoleval hetkel ei ole uusi nakkusjuhte viimase 14. päeva jooksul registreeritud vaid Järva, Valga, Põlva ning Hiiu maakonnas. Lisaks on viimase 14 päeva jooksul lisandunud 31 haigestunud inimest, kelle elukohta ei ole veel kohaliku omavalitsuse üksuse täpsusega määratud.

Valitsus tugines üleriigilise alkoholimüügi piirangu kehtestamisel teadusnõukoja toetavale seisukohale.

Järelevalvet alkoholimüügi piirangu täitmise üle peab tegema kohalik omavalitsus.