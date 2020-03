Valitsus kehtestas alkoholimüügi öise piirangu üle Eesti: kangemat kraami ei saa enam ka baaridest ja restoranidest

Alates homsest tohib restoranides, kõrtsides, baarides ja teistes toitlustus- ning majutusasutustes alkoholi müüa kell 10-22. Öine alkoholimüük ajavahemikul 22-10 on eriolukorra lõpuni keelatud.

Alkoholi jaemüügi piirang on vajalik selleks, et välistada alkoholiga liialdamise juhtusid, mis koormavad nii meditsiinisüsteemi kui politseitööd eriolukorra ajal, teatas valitsus.

Siseminister Mart Helme tõi välja, et praegu riigis valitseva ohuolukorra tõttu ei tohi inimesed koguneda, mida alkoholimüük avalikes kohtades soosida võib. "Samuti tuleb arvestada, et inimestel ongi praegu senisest rohkem aega üksteise seltsis veeta ja avalikes kohtades koguneda," märkis Helme.

"Samas ka avalikes kohtades kogunemised võivad lihtsasti eskaleeruda. See tähendab, et praegu valitsev pingeline aeg võib alkoholikoguste tarvitamist suurendada, mis omakorda võib kasvatada rikkumiste arvu ja seekaudu ka politsei tööd," lisas minister.

"Alkohol kahjustab inimeste tervist ja võib liigselt vägijooki tarvitanud inimesed panna käituma selliselt, et nad on ohuks teiste isikute tervisele kui ka nende varale," ütles Helme. "Loodame, et alkoholist tingitud väljakutsete arv politseile ja kiirabile antud piiranguga langeb või vähemalt püsib stabiilsena. Siis saab rohkem ressurssi suunata koroonaviirusest tingitud olukordade lahendamisele," märkis Helme.

Piirangut ei kohaldata rahvusvahelisel reisijateveol lennukite või laevade pardal ning rahvusvahelise lennujaama ja sadama julgestuspiirangu alal asuvates müügikohtades.

Alkohoolse joogi jaemüügil kehtivate piirangute või keeldude rikkumise eest karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut. Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, karistatakse rahatrahviga kuni 5000 eurot.