Valitsus kehtestas uued piirangud: laupäevast olgu poed pooltühjad ja kõrtsid kella kümnest kinni

Haiglaravil viibivaid COVID-19 patsiente oli 3. detsembri seisuga 218. Juba 30. novembri seisuga oli kolmes haiglas – Ida-Viru Keskhaiglas, Lääne-Tallinna Keskhaiglas ning Narva haiglas - voodihõive kriitiliselt kõrge. Samuti on üle 60 aastaste patsientide hulk pidevalt kasvav. Hospitaliseeritud inimeste keskmine vanus on 68,5 aastat, 60 ja vanemate inimeste osakaal haiglates on 73,3%. Samuti on Ida-Virumaal hoolekandesüsteemis lisandunud hooldekodu kolletest nakatunuid, nt 2.detsembri 2020. a seisuga on Kohtla-Järve hooldekodus 15 klienti, kellel on suurem tõenäosus vajada haiglaravi. Lisaks on kasvanud keskmine haiglas viibimise aeg raskemate haigete arvelt.

