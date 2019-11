Valitsus kiitis heaks teise samba muudatused. Arvestatud on vaid osaliselt ministeeriumite ja MTA ettepanekutega

"Meie eesmärk on parandada Eesti inimese valikuvõimalusi ja paindlikkust pensioniks kogumisel. Noored ei pea enam kohustuslikus korras koheselt mõne fondiga liituma, vaid saavad seda teha hiljem. Kes on rahul oma valitud fondiga, saab sellega rahulikult jätkata," rääkis rahandusminister Martin Helme. "Oluline on oma valk hoolikalt läbi mõelda, et pensioniea saabudes ei oleks pension oodatust väiksem."

Inimesed, kes teises sambas kogumist jätkata soovivad, ei pea midagi tegema ja nende jaoks jätkub kõik vanaviisi. Muudatuste tulemusel muutub teise pensionisambaga liitumine ja lahkumine vabaks – selleks tuleb esitada vastav avaldus pensionikeskusele või pangale.

Kogumispensioni teisest sambast saavad soovijad lahkuda, lõpetades lihtsalt sissemaksete tegemise ja jättes seni kogutud raha pensionifondi edasi kasvama või võttes lõpetades nii sissemaksed kui ka võttes juba kogutud raha välja. Investeerimishuvilised saavad võimaluse oma teise samba vahendeid iseseisvalt isikliku pensioni investeerimiskonto kaudu edasi investeerida.

Teise samba raha alles pensionieas välja võttes saab samuti valida, kas võtta raha välja korraga või siis eluaegse või tähtajalise pensionina. Pika pensioniplaani alusel väljavõetavat raha ei maksustata üldse, muudel juhtudel oleks maksumääraks 10 protsenti.

Teisest sambast lahkunutel tekib kümne aasta möödudes võimalus sambaga uuesti liituda. Uuesti liitunutel on pärast kümneaastast kogumisperioodi võimalik taas raha välja võtta ja sambast veel korra välja astuda. Sellised inimesed saaksid tulevikus pensioni üksnes esimesest sambast või olemasolu korral kolmandast sambast.