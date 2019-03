Valitsus loob rahapesu tõkestamise keskuse

Rahandusminister Toomas Tõniste sõnul arutas täna kogunenud valitsuskomisjon ettepanekuid, mille töötasid komisjoni eelmise aasta lõpus esitatud raporti põhjal välja eksperttöörühmad.

„Üheks olulisemaks otsuseks oli luua strateegilise seire ja analüüsi keskus. Nagu ka mineviku õppetunnid on näidanud, on analüüsivõimekus rahapesu edukal tõkestamisel üheks võtmeküsimusteks rahvusvahelise koostöö ja kiire infovahetuse kõrval,“ ütles Tõniste. „Keskus saab ligipääsu eri asutuste andmebaasidele ja registritele ning väga oluliseks komponendiks saab siin just nutikate IT-lahenduste väljatöötamine.“

Teine oluline osa ettepanekuid käsitles taas kord virtuaalvääringu teenusepakkujatega seotud riskide maandamist, et tulla toime uute rahvusvaheliste ohtudega ja vältida Eesti riigi hea rahvusvahelise digikuvandi kahjustamist. Tegevuslubade väljastamise osas on kaalumisel riigilõivu tõus, iga-aastane litsentsitasu, ettevõtte peakontori ja füüsilise Eestis asuva asukoha nõude kehtestamine, omaniku tausta hindamine ja teavitamiskohustuse sisseviimine.

Minister lisas, et töögruppides arutati ka Euroopa Liidu tasandil ühtse rahapesu tõkestamise ja terrorismi rahastamise järelevalveasutuse loomist. „Sellise koostööasutuse loomisele oli toetus tingimusel, et see asutus ei piirdu üksnes nii-öelda järelevalvajate järelevalve rolliga, aga omab volitusi ka otsuste tegemiseks,“ rõhutas Tõniste.

Valitsuse rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise komisjon esitas eelmise aasta lõpus põhjaliku analüüsi ja ettepanekud selle kohta, kuidas rahapesu tõhusamalt tõkestada. Ettepanekud puudutasid nii institutsionaalset kui ka õiguslikku raamistikku.