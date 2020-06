Valitsus lubab Kredexil kanda senisest rohkem pankade laenukahjusid

Valitsus otsustas toetada majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning Kredexi esitatud ettepanekuid kriisimeetmete tingimuste leevendamiseks, et kriisiabi jõuaks ettevõtjateni kiiremini ning suuremas mahus.

Valitsuse istungi otsuse kohaselt tõuseb Kredexi erakorralise laenukäenduse krediidikahjude hüvitamise piirmäär 30 protsendini pankade poolt väljastatud uutele laenudele. Olemasolevatele laenudele Kredexi käenduse lisamisel säilib senine kahjude hüvitamise ülempiir 15 protsenti.

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siemi sõnul on kriisimeetmete eesmärk anda ettevõtetele laene ja käendusi kiiresti ja soodsatel tingimustel, et ettevõtjad kriisi võimalikult valutult üle elaksid. „Paraku on laenukäenduste senine ülempiir muutnud Kredexi käendused pankade jaoks ebakindlaks. Piirmäära leevendamine pankade poolt väljastatud uutele laenudele aitab ettevõtjaid senisest oluliselt suuremas ulatuses ning loodetavasti ka soodsamatel tingimustel.“

Valitsus kehtestas 24. aprillil 2020 toimunud kabinetiistungil Kredexi kriisimeetmetele krediidikahjude hüvitamise piirmääraks 15% panga poolt kasutatud laenukäenduste summast.