Valitsus maksab reservist tarbijatele kinni taastuvelektri tootmismahu kasvust tuleneva hinnatõusu

Majandus- ja taristuminister Taavi Aasa sõnul oleme jõudnud olukorda, kus Eestis moodustas selle aasta esimeses kvartalis elektri tootmisest poole taastuvelekter. „Mida suurem on rohelise elektri tootmismaht, seda enam tuleb maksta subsiidiume. Kuna aga taastuvenergia tasu kajastub inimeste ja ettevõtete elektriarvetel, siis otsustas valitsus vahe hüvitada,“ lisas ta. Varasemalt on valitsus kasutanud ka riikidevahelistest taastuvenergia statistika müügilepingutest teenitud tulu kohaliku taastuvenergia toetusskeemi kaasrahastamiseks.

Aas ütles, et lähiaastatel hakkab taastuvenergia tasu langema, kuna vanad tootmisseadmed ei vaja varsti enam toetust ja uued tootmisüksused leitakse juba läbi taastuvenergia vähempakkumiste. „Eelmine nädal kinnitas valitsus Eesti esimese taastuvenergia vähempakkumise tulemused. Kui praegu subsideerib tarbija taastuvelektrit hinnaga 53,7 eurot megavatt-tunni eest, siis uute tootmisüksustega langeb see umbes poole võrra ehk 25 eurole,“ rääkis ta. Kuna taastuvenergia tehnoloogiate hinnad on järjest konkurentsivõimelisemad ning võimsused suuremad, vähenevad toetused tulevikus veelgi.

Selle aasta viie esimese kuu kokkuvõttes ulatub toetust saava taastuvelektri kogus 881 gigavatt-tunnini, võrreldes 759 gigavatt-tunniga eelmisel aastal.

Kuna elektri tarbimine on soojema ilma ja tarbimise-tootmise struktuursete muudatuste tõttu viie kuu kokkuvõttes vähenenud 3,45%, eeldab taastuvenergia toetuste rahastamine elektritarbijate suuremat panust läbi taastuvenergia tasu.

Maikuu lõpu seisuga on taastuvenergia toetusteks kulunud 7,95 miljonit enam kui samaks ajaks on tarbijad tasuna maksnud. Et tootjad saaksid neile seadusega ette nähtud taastuvenergia toetuse kätte, oleks tulnud tarbijatel alates augustist tasuda iga tarbitud kilovatt-tunni elektri kohta taastuvenergia tasu 1,46 senti.

Praegu on tasu suurus 1,13 senti kilovatt-tunni kohta.

Taastuvenergia toetuste maht läheneb sellel aastal prognoosi järgi 100 miljonile eurole. 2019. aastal oli sama näitaja 91,4 miljonit eurot. Aastatel 2010-2019 on Eesti elektritarbijad toetanud taastuvenergia tootjaid 691 miljoni euroga.