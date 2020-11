Valitsus otsustas ajutiselt hüvitada haiguspäevi alates teisest päevast

Valitsus kiitis tänasel kabinetinõupidamisel heaks haigushüvitise regulatsiooni laienemise alates teisest haiguse päevast. Regulatsioon on ajutine ning planeeritud kehtima 1. jaanuarist järgmise aasta 30. aprillini.

Valitsuses heakskiidu saanud eelnõu kohaselt täpsustatakse, et töötajate omavastutus haiguspäevade hüvitamisel väheneb senise kolme päeva asemel ühele päevale. Lisaks muutub tööandjate vastutus haigushüvitiste tasumisel ning edaspidi on tööandjate vastutus hüvitada töötajatele 70 protsenti töötaja keskmisest töötasust haiguse teise kuni viienda päevani. Ühtlasi suureneb haigekassa vastutus, kes edaspidi kompenseerib haigushüvitise kulud alates kuuendast haigestumise päevast.

Kiik teeb valitsuse nimel parlamendile ettepaneku algatada vastavad seadusemuudatused.

Peaminister Jüri Ratas nentis, et koroonaviiruse levik Eestis on epideemilise iseloomuga ning nii riik kui töötajad ja tööandjad peavad tegema kõik, et viiruse mõju inimeste tervisele ning Eesti majandusele oleks vähem laastav.

"Koroonaviirus ei levi Eestis enam kollete kaudu, vaid epideemiliselt ning nakkuse võib saada kõikjal. Seetõttu on kõikide ühine pingutus väga oluline. Valitsus laiendab haigushüvitise regulatsiooni, et töötajad saaksid jääda ka kergete haigustunnustega koju, kartmata sissetuleku kaotust esimeste haiguspäevade eest. See regulatsioon on hädavajalik, et hoida meie majanduslikku vereringet käimas ka koroonaepideemia tingimustes."

Haiguspäevade hüvitamine alates teisest päevast aitab säilitada töötajate sissetulekuid haigestumisel, vähendab haigena tööl käimise riski ning aitab seeläbi piirata COVID-19 haiguse levikut.

"Praegu näeme, et sageli on nakkuse kolleteks just töökohad. Haiguspäevade hüvitamise varasemaks toomine võimaldab inimestel juba esimeste sümptomite tekkimisel koju jääda, ilma et nad kaotaksid seetõttu oluliselt oma sissetulekutes," ütles Kiik. "Haiguse leviku piiramiseks on oluline, et muudatus võimaldab maksta samasugustel tingimustel hüvitist ka nakatunute lähikontaktsetele."