Valitsus otsustas, et Nordica saab riigi rahakotist kopsaka rahasüsti

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas sai valitsuselt volituse hääletada osalust valitseva ministrina Nordic Aviation Group aktsiakapitali suurendamise poolt.

Aktsiakapitali suurendamise ja laenu andmise eesmärk on kindlustada äriühingu jätkusuutlikkus, tõrgeteta majandustegevus ja vajalikud käibevahendid ning ühtlasi tagada võimalus katta COVID-19 kahjusid ulatuses, mis on vajalik kriisiga kaasnevate mõjude leevendamiseks. Ettevõtte on hinnanud COVID-19 viirusest tuleneva kahju suuruseks 2020. aastal 22 miljonit eurot. See summa tuleb ettevõttesse investeerida aktsiakapitali suurendamise kaudu.

"Nordica on leidnud niši ning pakub tugevat konkurentsi enda olemasoluga, toetusega saavad nad paremini ja tugevamini taastuda," lausus Aas. Enne eriolukorda oli Nordica peamine tegevussuund eksport ehk tellimuslendude tegemine. "Kui lähiajal peaks osutuma vajalikuks nende panus Tallinnast lendamiseks, siis selle nimel hakkavad nad kohe ka pingutama," lisas minister. Enne kriisi tegi Nordica koostöös partneritega pea 100 lendu nädalas, aidates Tallinnat ühendada nelja sihtkohaga.

Nordica kaubamärgiga on kõige tihedamalt seotud Transpordi Varahaldus (lennukite rent), Nordica ja tema tütarettevõte Regional Jet. "Nordica asutamisel oli selline struktuur vajalik, kuid tänases olukorras ei pruugi see enam nii olla. Seega on meil endiselt tulevikus plaan ettevõtted konsolideerida, mille käigus saab otsustada ka riigi osaluse säilitamise. Kõigil neil ettevõtetel läks eelmisel aastal majanduslikult üsna hästi ja läheks tänagi, kui poleks tekkinud üleilmset kriisi," sõnas Aas.

Muutunud äritegevuse ja COVID-19 pandeemia tulemusel on ettevõtte nõukogu vastu võtnud uue strateegia ning kinnitanud äriplaani, mis on saanud heakskiidu ka Euroopa Komisjonilt.

Aktsiakapitali suurendamine ning laen on käsitletavad riigiabina, seetõttu on järgitud ka riigiabi andmise reegleid ja ajutise raamistiku tingimusi.

Valitsus otsustas täna, et minister Aas võib riigiabi Nordicale lõplikult ära vormistada siis, kui LOT-i osaluse väljaostmise läbirääkimised on jõudnud lõpuni.