Valitsus otsustas lubada Euroopa otselende riikidesse, kus on nakatumiskordaja alla kahekordse EL-i keskmise

Valitsus toetas tänasel kabinetinõupidamisel lennuliikluse piirangute leevendamist ning lendude lubamist riikidest, mille koroonaviirusesse haigestumise määr jääb alla EL-i kahekordse keskmise.

Seni on kehtinud majandus- ja taristuministri kehtestatud lennuliikluse piirang riikidele, kus viimase 14 päeva koroonaviirusesse haigestumise määr 100 000 elaniku kohta on 25 või suurem. Kuna kõrge haigestumismääraga riikide arv on Euroopas kasvanud, tähendaks praeguse korra jätkumine suurema osa liinide sulgemist, mis omakorda takistaks oluliselt nii äritegevust kui ka vältimatuid tööreise.

"Senine piirang on aegunud ning nüüd, nagu ka Läti, ei luba me edaspidi avada lennuliine riikidega, mille viimase kahe nädala uute viirusjuhtumite arv 100 000 elaniku kohta ületab Euroopa kahekordse keskmise," ütles majandus- ja taristuminister Taavi Aas.

"Me ei saa ennast maailmale sulgeda, vaid peame arvestama, et viirus on globaalne ja jääv. Lennuliinide piiramisel peame sellest ka lähtuma," lisas ta.

EL-i keskmine haigestumismäär 100 000 elaniku kohta on eilse seisuga 93,4. See tähendab, et lennuliine saab avada riikidesse, kus näitaja on alla 200. Praeguse seisuga oleks otselennu liinid piiratud üksnes Prantsusmaale, Hispaaniasse ja Tšehhi, kus on haigestumismäär üle selle.

EL-ist väljastpoolt on otselennud lubatud järgmistest riikidest ja riikidesse: Austraalia, Gruusia, Jaapan, Kanada, Lõuna-Korea, Rwanda, Tai, Tuneesia, Uruguay ja Uus-Meremaa.

Juba varem on valitsus kehtestanud erandi, mille kohaselt tohib Tallinnast lennata liinilendudega Frankfurti, Helsingisse, Kopenhaagenisse, Londonisse, Riiga ja Varssavisse nakatunute suhtarvust sõltumata.