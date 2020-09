Valitsus otsustas lubada Euroopa otselende riikidesse, kus on nakatumiskordaja alla kahekordse EL-i keskmise

"Senine piirang on aegunud ning nüüd, nagu ka Läti, ei luba me edaspidi avada lennuliine riikidega, mille viimase kahe nädala uute viirusjuhtumite arv 100 000 elaniku kohta ületab Euroopa kahekordse keskmise," ütles majandus- ja taristuminister Taavi Aas.

"Me ei saa ennast maailmale sulgeda, vaid peame arvestama, et viirus on globaalne ja jääv. Lennuliinide piiramisel peame sellest ka lähtuma," lisas ta.

EL-i keskmine nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta on praegu veidi alla 100. See tähendab, et lennuliine saab avada riikidesse, kus näitaja on alla 200. Praeguse seisuga oleks otselennu liinid piiratud üksnes Prantsusmaale, Hispaaniasse ja Tšehhi.

Aas viitas Lätile, kus valitsus otsustas juba septembri alguses otselendude piiranguid oluliselt lõdvendada. Uue korra järgi lubab Läti lende peaagu kõikidesse EL-i ja Euroopa majanduspiirkonna riikidesse, kus viimase kahe nädala nakatumiskordaja jääb kahekordselt alla EL-i keskmise.