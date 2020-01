Valitsus otsustas piirangu peale panna: sinist kütust saavad edaspidi osta vaid need, kes on spetsiaalses nimekirjas

„Eriotstarbelist diislikütust võib kasutada põllumajanduses ja kalanduses, kuid tegelikkuses kasutatakse sinist diislikütust ka muudel tegevusaladel, kus aktsiisisoodustust ette nähtud ei ole,“ tõdes maaeluminister Arvo Aller.

„Maaeluministeerium tegi ettepaneku väärkasutuse vähendamiseks piirata ostjate ringi. Selleks on kavas luua õigustatud isikute register, kust kütusemüüjad saavad ostuhetkel kontrollida, kas isikul on õigus eriotstarbelist diislikütust osta. Lisaks kaasneb muudatustega halduskoormuse vähenemine ning maksu- ja menetluskulude kokkuhoid.“

Ministri sõnul aitaks muudatus väärkasutust ennetada, sest tagantjärele on raske kontrollida ja tõendada, kas kütust kasutati sihipäraselt. Uue skeemi korral säiliks ka tulevikus põllumehe jaoks aktsiisisoodustuse saamine ostuhetkel.

„Oleme kavandatavatest muudatustest rääkinud nii põllumajandussektori kui ka kütusemüüjate esindajatega. Põllumeestele saan öelda, et kütuselimiite uues skeemis ei kehtestata,“ lausus Arvo Aller. Sarnaselt praegusele jätkub kütuse värvimine, et oleks võimalik tuvastada väärkasutamist.

Eestis on müügil paralleelselt tavapärane diislikütus ja ka eriotstarbeline diislikütus. Eriotstarbeline diislikütus on värvainega erimärgistatud (nn sinine diislikütus) ning vedelkütuse erimärgistamise seaduse kohaselt on seda lubatud kasutada vaid kindlal otstarbel ‒ põllumajanduses kasutatavas masinas, traktoris ja liikurmasinas ning kuivatis põllumajandustoodete kuivatamiseks. Samuti tohib seda kasutada kutselisel kalapüügil sisevetes.