Valitsus otsustas ühendada põllumajandusameti ning veterinaar- ja toiduameti

Maaeluminister Arvo Alleri sõnul on ühendameti loomise peamine eesmärk koondada kahe ameti tegevused ühise asutuse alla ja tugevdada seeläbi ameti kompetentsi. „Soovime ametite ühendamisega muuta valdkondlikud protsessid ja teenused veelgi inimese- ja ettevõtjakesksemaks, tõhusamaks ning vähem bürokraatlikuks," ütles Aller.

Kahe ameti ümberkorraldamisega suureneb plaani kohaselt riskipõhise kontrolli suutlikkus, paraneb info haldamine kogu toidutootmisahelas ning tõuseb õigusrikkumiste vähendamiseks tehtava ennetus- ja teavitustöö kvaliteet.

Riigihalduse minister Jaak Aab lisas: „Mul on hea meel näha, et Maaeluministeerium võtab täie tõsidusega riigireformi ülesandeid. Ühendameti loomine on samm valdkonna tõhusama toimimise poole, millest saab kasu kogu ühiskond."