Valitsus otsustas võtta reservist 15 000 eurot kohtukuludele. See on köömes summade kõrval, mis on sel aastal veel varudest eraldatud

Valitsuse tänase istungi päevakorras oli 7. punktina rahandusminister Martin Helme taotlus valitsuse reservist 15 000 euro eraldamiseks justiitsministeeriumile valitsuse esindamisega seotud õiguskulude katmiseks kahes kohtuvaidluses. Valitsus kiitis selle raha eraldamisele heaks.

Üks kohtuasi puudutab Ratase eelmise valitsuse viimasel istungi tehtud otsust keelduda hoonestusloa menetluse algatamisest Saare Wind Energy OÜ julgeoleku kaalutlustel. Ettevõtjad andsid asja maikuus kohtusse, mistõttu peab riik nüüd oma seisukohta kaitsma hakkama. Teine on pooleliolev kohtuasi, mis puudutab terve rea loomeliitude kohtuasja, kus nad nõuavad riigilt saamata jäänud autoritasusid 38 miljoni ulatuses.

Esimese poolaastaga reservist läinud üle 3,1 miljoni

Rahandusministeeriumi kommunikatsiooniosakonnast öeldi Ärilehele, et see 15 000 jaguneb kahe kohtuasja vahel nii, et õigusabikuludeks vaidluses Eesti Autorite Ühinguga on ette nähtud 5000 eurot ja vaidluses Saare Wind Energyga 10 000 eurot.

Koos selle eraldisega on valitsus tänavu otsustanud reservist eraldada erinevatele ministeeriumitele kokku 3 109 680 eurot. Enne seda korda oli seda tehtud viiel korral. Jaanuaris eraldati majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning keskkonnaministeeriumi ühistaotluse alusel miljon eurot Ida-Viru maakonnas Lüganuse vallas Põhja-Kiviõli põlevkivikarjääri alal paiknevate kinnistute omandamise kuludeks.