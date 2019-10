Valitsus paneb üle 20 miljoni Operaili, teisalt loodab suuremaid dividende saada

Valitsuse poolt riigikogule saadetud tuleva aasta eelarves on majandusministeeriumile ette nähtud parajalt suur hulk vahendeid, et teha finantssüst raudteel kaubavedudega tegelevasse Operalili.

Ministeeriumi transpordi asekantsler Ahti Kuningas kinnitas, et kava järgi suurendaks Operaili omanik ehk riik ettevõtte kapitali üle 20 miljoni euro võrra. „Operaili on planeeritud teha finantssüst 21,9 miljoni euro eest," sõnas Kuningas.

„Näeme, et on palju olulisi tulevikku suunatud investeeringuid, milleks on vaja kaasata täiendavaid vahendeid," põhjendas asekantsler rahaeraldust Ärilehele.

Raudtee-ettevõtte juhatuse esimees Raul Toomsalu seletas päris suure kapitalisüsti vajadust üpris napilt, tuues välja kolm valdkonda, kus ettevõte plaanib investeeringuid.

„Kapitali läheb vaja tulevaste investeeringute omaosa katmiseks. Jätkuvalt planeerime investeerida tegevuste efektiivsemaks muutmisesse ja keskkonnahoidu. Suuremad projektid on paberivaba logistika, keskkonnasäästlikumad vedurid ja uuem vagunipark," loetles Toomsalu saadava kapitaliturgutuse najal edendada soovitavaid valdkondi.

MKM ootab dividenditulu suurenemist

Paberivaba logistika olevat päris suur ettevõtmine, kus kaubaveoteenuse pakkumine tahetakse läbinisti digitaalsele kujule viia. Ettevõte jätkab oma Ameerikast pärit lokomotiivide täielikku ümberehitust ning ka uute vagunite tellimist, mille rendiprojekt on viimasel ajal oluliselt ettevõtte kasumit kergitanud.

Septembri alguses teatas Operail, et suutis käesoleva aasta esimese kuue kuuga kasumit kasvatada, teenides 5,2 miljonit eurot puhaskasumit, mida on seitse protsenti mulluse esimese poolaastaga võrreldes rohkem.