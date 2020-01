Valitsus politiseeris ka nimetamiskomitee, uute liikmete seas on ettevõtjad nii EKRE-st kui Isamaast

Nimetamiskomitee koosneb kuuest liikmest, kellest kaks on ametikohapõhised (rahandusministeeriumi kantsler Veiko Tali ja teine kantsler roteeruvalt äriühingu haldusala ministeeriumi järgi) ning neli nimetab valitsus kolmeks aastaks.

Riigivaraseaduse kohaselt peab nimetamiskomiteesse nimetatud liige olema tunnustatud ettevõtlus- ja juhtimisekspert, kellel on pikaajaline ja rahvusvaheline juhtimiskogemus. Lisaks ei tohi ta omada sisulist huvide konflikti riigi osalusega äriühingutega. Valitsuse enda välja saadetud teates rõhutatakse, et liige peab olema ka "laitmatu eri- ja ärialase mainega". Kuidas see nõue Argo Luude nimetamisega haakub, on hetkel ebaselge.

Valitsuse poolt moodustatud nimetamiskomitee ülesandeks on teha ministritele ettepanekuid riigifirmadele nõukogu liikmete valimiseks ja tagasikutsumiseks, samuti nõukogu liikmete arvu ja neile makstava tasu kohta. Riigi osalusega äriühingute nõukogudes on kokku ligikaudu 120 nõukogu liiget.

Riigi osalusega äriühingute nõukogude liikmete nimetamiseks moodustati valitsuse 26. jaanuari 2017. aasta korraldusega nimetamiskomitee ja selle vedajaks oli siiani pangajuht Erkki Raasuke.