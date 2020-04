Valitsus riigihangete tingimustes järelandmisi ei tee: maksuvõlgasid tuleb edasi kontrollida ja maksuvõlg peab olema tasutud või ajatatud

„Riigis kehtestatud eriolukorrast tulenevalt on tekkinud ettevõtjatel ja hankijatel küsimusi, kas riigihangetes on maksuvõla puudumise kontrollimine endiselt kohustuslik ja kas maksuvõlaga ettevõtjad saavad riigihangetes osaleda. Kordame üle selle teemaga seotud enamlevinud küsimused ja vastused,” ütleb rahandusministeerium 21. aprillil Eesti linnade ja valdade liidule saadetud kirjas, kus vastab neljale koroonapandeemiast ja eriolukorrast tingitud küsimusele.

Ärileht avaldab need küsimused koos vastustega muutmata kujul.

1. Kas eriolukorras peab riigihangetel maksuvõlga kontrollima?

Riiklike maksude, maksete ja sotsiaalkindlustusmaksete võla kontroll on riigihangetes jätkuvalt kohustuslik (vt riigihangete seadus § 95 lg 1 p 4). Kuigi maksu- ja tolliamet lõpetas ajutiselt reaalajas maksuvõla avaliku kuvamise saab riigihangete registri kaudu iga riigihanke korraldaja endiselt kontrollida maksuvõla puudumist.

Riigihangete registris saab hankija teha taotlejate ja pakkujate osas päringu maksuvõlgade andmebaasi vabalt valitud kuupäeva seisuga töölehelt „Päringud teistesse infosüsteemidesse“. Ka hanke juurde registreerunud ettevõtjad saavad samalt töölehelt enda kohta päringu käivitada. Eduka pakkuja kohta teeb riigihangete register päringud automaatselt eduka pakkuja kontrolli tegevuse käigus ja vastus kuvatakse kontrolli tulemuste juures.

Kui hanget ei korraldata riigihangete registris (nt hanke maksumus jääb alla lihthanke piirmäära), kuid hankes on nõutud, et pakkujal ei tohi olla maksuvõlga, siis on maksukohustuslasel endal võimalik moodustada e-MTAs digitempliga tõend võlgade puudumise kohta ja esitada see hanke korraldajale (lähemalt e-MTAs tõendi koostamisest).

Samuti on hanke korraldajal võimalik pöörduda maksu- ja tolliameti poole tõendi saamiseks või, kui hankijal on sõlmitud maksu- ja tolliametiga leping x-tee teenuse kasutamiseks, kontrollida maksuvõla puudumist x-tee teenuse kaudu. Seega on võimalik kontrollida

maksuvõlga riigihangete registri väliselt korraldatavates riigihangetes kolmel erineval viisil.