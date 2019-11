Valitsus saeb oksa, mil istub: Eesti Pank hoiatab, et teise samba reform viib selleni, et üks hetk peab riik ise suuremaid pensione maksma ja makse oluliselt tõstma

Samas aga lausa 74% inimestest omab vähem likviidseid varasid kui teise samba investeeringuid, mis tähendab, et teine sammas on nende peamine finantsvara. Kõige väiksemad säästud on keskeas inimestel ja neil, kelle teise samba investeeringute väärtus on keskmine. „Seega: väheste säästude motiivist lähtuvalt on neil kõige suurem tõenäosus oma teise samba säästud ära kulutada, kui neil selline võimalus tekib,” ütleb keskpank.

Ka tuli Eesti Panga analüüsist välja, et teise sambaga mitteliitunutel on tunduvalt vähem reaalvarasid kui liitunutel ning need inimesed, kes investeerivad teise samba kaudu vabatahtlikult, investeerivad suurema tõenäosusega ka kolmanda samba kaudu.

Eesti majandusnäitajad muutuvad hüplikuks

Kuivõrd eeltoodu põhjal on üsna tõenäoline, et arvestatav hulk eestlasi võtab teise samba raha välja, on keskpank veendunud, et teise sambasse kogunenud pensionisäästude kohene kulutamine toob järgnevatel aastatel kaasa hüplikkuse Eesti majandusnäitajates.

„Algul kiireneb majanduskasv tarbimise järsu suurenemise tõttu. Kui aga pensionivara kohese väljavõtmise esialgne mõju kaob, siis majanduskasv nõrgeneb,” kirjeldab Eesti Pank mõjuanalüüsis. Teise samba mõju analüüsimiseks koostas keskpank kolm stsenaariumit. Nende kohaselt kulutatakse 2021. aastal vastavalt 10%, 20% ja 30% kogutud teise samba pensionisäästudest.

Eeldusel, et pensionifondide maht on 2020. aasta lõpul 5 miljardit eurot, tõstab teisest sambast raha väljavõtmine kinnisvara hindu, toob kaasa Eesti tootjate konkurentsivõime halvenemise – järsk nõudluse kasv tõstab kodumaiste toodete hinda rohkem kui välismaiste toodete oma – ning arvestades seda, et hinnad on allapoole jäigad, jääb konkurentsivõime kadu kestma ka neiks aastateks, kui teise sambasse kogutud raha kulutamisest tekkinud esialgne positiivne efekt on möödas.

Kui majandusse enam pensionifondidest raha ei lisandu, siis majanduskasv aeglustub. Eesti Pank märgib, et olenevalt sellest, kui suur osa kogutud rahast majandusse lisati, võib majanduskasv pärast seda ka asenduda langusega. Ka tuleb arvestada võimalusega, et nende muudatustega kaasneb majanduse märkimisväärne heitlikkus, mis võib suurendada loomulikku tööpuudust ja vähendada sellega SKP pikaajalist taset.