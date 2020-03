Valitsus sai ühe Eesti ettevõttega kokkuleppele, et see toodab järgmise poole aasta jooksul kuni 100 000 maski nädalas

Sillamäel asuva sertifitseeritud FFP3 maske tootva ettevõttega ühendust võtnud eriolukorra juht, peaminister Jüri Ratase sõnul on tal hea meel, et nii oluline partner leiti kodumaalt. „Olen äärmiselt tänulik, et ettevõtjad olid valmis läbirääkimisi alustama kohe ning on riigi abistamiseks valmis oma toodangu kahekordistama,“ märkis peaminister.

Ratase sõnul leevendab tellitav kogus tervishoiuasutuste vajadusi märkimisväärselt. „Lisaks soovin tänada kõiki teisi ettevõtjaid, kes on oma valmisolekust riigile appi tulla märku andnud,“ sõnas eriolukorra juht. Lepingu läbirääkimistel oli riigikantseleile toeks riigi tugiteenuste keskus.

Sillamäel asuv tootja Esfil Tehno AS teeb toodangu kahekordistamiseks koostööd töötukassaga, et leida vajalik tööjõud. Pooleks aastaks sõlmitud lepingu maht on kuni 10 miljonit eurot ja sellel on kolm osapoolt: Esfil Tehno AS korraldab tootmise, Copowear OÜ logistika ning riigikantselei esindab riiki. Vajadusel lepingut pikendatakse.

