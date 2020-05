Valitsus suurendas Tallinna Lennujaama aktsiakapitali enam kui poole miljoni võrra. Mis on selle sammu taga?

Kuigi võiks eeldada, et ehk on valitsuse otsus seotud mõne koroonakriisi ja selle mõjude leevendamiseks suunatud sammuga, see siiski nii ei ole. Valitsuse korraldus puudutas kümmet Tartumaal Kambja ja Nõo vallas asuvat kinnistut koguväärtusega 521 880 eurot, mis on vajalikud Tartu lennuvälja teenindamiseks.

Tallinna Lennujaama turundus- ja kommunikatsioonijuht Margot Holts lisas, et tegu on kinnistutega, mida on juba Tartu lennuvälja kasutuses olnud ning mida võib minna kaugemas tulevikus vaja potentsiaalseteks arendusteks.

AS Tallinna Lennujaam andis täna hommikul teada, et koroonaviirusest tingitud lennuliikluse katkemise ja selle aeglase taastumise tõttu on ettevõte sunnitud kärpima tegevuskulusid ja koondama kolme kuu jooksul 111 töötajat. See moodustab ligi viiendiku kõigist ettevõtte töötajatest.

Aprillis oli Tallinna lennujaama reisijate arv võrreldes 2019. aasta aprilliga 99% väiksem. Aasta lõpuks prognoosib ettevõte reisijate vähenemist üle 50% ning mitme miljonilist kahjumit. Lennujaam sai töötukassa palgahüvitisena aprillikuu eest 339 444 eurot ja seda küsiti 363 inimesele.