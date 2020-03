Valitsus teatas täna, et peatab sissemaksed teise sambasse

Eesti Panga president Madis Müller ütles nädala algul välja, et tema hinnangul ei ole maksete peatamine praegu hea mõte, sest see ei ole hästi sihitud ega vahetu mõjuga samm. „Riik ei peaks praeguses olukorras tegema kärpeid ja see on kärpe tegemine tulevaste pensionäride arvel. Nüüd, kus varade väärtus on kukkunud, ei ole kõige parem aeg lõpetada pikaajalist investeerimist,” lausus Müller.

Ärileht kirjutas sel nädalal, et pensionimaksete peatamine praegu on sedavõrd lihtsam, et pretsedent selleks loodi juba eelmise finantskriisi ajal, mil Andrus Ansipi valitsus otsustas maksed ajutiselt peatada. Riigikogu 14. mail 2009 vastuvõetud otsuse järgi peatati riigi sissemaksed ajutiselt alates 1. juunist 2009 kuni 31. detsembrini 2010. Seadusemuudatusega anti ka inimestele valikuvõimalus: soovijatel oli võimalus enda sissemakseid 2010. aastast avalduse alusel jätkata ja sellisel juhul lubas ka riik endapoolsed maksed hiljem tagasi teha. Alates 2012. aastast taastus kord, kus inimene ise maksis 2% ja riik lisas sellele 4%.

Eksperdid maksete peatamise ideed ei toeta

Swedbanki Investeerimisfondide juhatuse esimees Kristjan Tamla tõdes, et kriisi leevendamise meetmed toimivad hästi siis, kui nad on suunatud neile, kes saavad kriisis enim kannatada. Näiteks töökoha kaotanud inimestele. „Sissemaksete peatamine ei suurenda kuidagi palgata jäänud inimeste sissetulekut. Seetõttu pole see antud ja loodetavasti lühiajalise kriisi leevendusena mõelduna kõige otstarbekam meede,” kinnitas ta.