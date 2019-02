Valitsus tegi mullu investeeringuid 459 miljoni euro eest

Sealhulgas kasutati välistoetusi 774,6 miljonit ehk 72,8 protsenti aastaks planeeritust. Tulusid sai riik 2018. aastal 10,16 miljardit eurot ehk 98,6 protsenti planeeritust, teatas rahandusministeerium.

Investeeringuid on ellu viidud 458,9 miljoni euro eest ehk 4,5 protsenti kõigist kulutustest. See summa hõlmab valitsuse enda investeeringuid, millele lisanduvad toetuste all kajastatud investeeringutoetused.

Poole kulutustest moodustasid toetused 5,02 miljardi euroga, sealhulgas sotsiaaltoetused moodustasid 2,52 miljardit eurot.

Kolmandiku kuludest ja investeeringutest moodustasid muud tegevuskulud kokku 3,16 miljardi euroga.

Tööjõu- ja majandamiskulusid kasutati 1,47 miljardit eurot (14,6 protsenti tehtud kuludest ja investeeringutest), sealhulgas tööjõukuludeks 833,8 miljonit eurot ja majandamiskuludeks 637,9 miljonit eurot.

Riigieelarves oli 2018. aastaks planeeritud tulude maht koos edasiantavate tuludega 10,31 miljardit eurot ning kulude ja investeeringute maht koos eelmisest aastast ülekantud vahenditega 10,83 miljardit eurot. Võrreldes 2017. aastaga oli 2018. aasta planeeritud tulude maht 826,7 miljonit eurot ehk 8,7 protsenti suurem ning kulude ja investeeringute maht 929 miljonit ehk 9,4 protsenti suurem.

2018. aasta riigieelarve kogukuludest moodustasid välistoetused 1,06 miljardit eurot ehk 10 protsenti. Välisvahendite kogumahust moodustasid ligikaudu 80 protsenti Euroopa Liidu programmiperioodi 2014-2020 struktuuri- ja investeerimisfondid.