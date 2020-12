Valitsus toetab pea 200 Ida-Viru ettevõtet kahe miljoni euroga. Vaata, millised ettevõtted rahaülekannet oodata võivad!

Rahandusminister Martin Helme allkirjastas käskkirja, millega eraldatakse 194 Ida-Virumaal tegutsevale ettevõtjale toetusena kokku 2,13 miljonit eurot. Toetus jõuab ettevõtjateni järgmise aasta alguses.

„Oleme teinud toetuse kättesaamise ettevõtjate jaoks võimalikult kiireks ja mugavaks - keegi kuskil midagi taotlema ei pea. Kõigile toetuse tingimustele vastavatele ettevõtjatele alustab rahandusministeerium kiirelt ülekannete tegemisega ja pingutame selle nimel, et raha jõuaks nendeni jaanuari kahe esimese nädala jooksul," ütles rahandusminister Martin Helme.

Vaata toetust saavate ettevõtete nimekirja SIIT.

„Toetuse saajate nimekirja kuuluvad äriühingud, sihtasutused, mittetulundusühingud ja füüsilisest isikust ettevõtjad (FIE), kelle tegevus on koroona tõttu peatatud või oluliselt piiratud. Ettevõtjad saavad toetust nende töötajate eest, kelle töötamise asukoht on 15. detsembri seisuga registris Ida-Virumaa," ütles riigihalduse minister Anneli Ott.

Ettevõtja peab toetuse saamiseks tegutsema majutuse ja toitlustuse, tervishoiu ja sotsiaalhoolekande või muude valitsuse korralduses nimetatud teenindavate tegevuste valdkonnas, tal peavad olema töötajad Ida-Virumaal ning tema tegevus peab olema täielikult peatatud või oluliselt piiratud. Valitsuse kehtestatud piirangute tõttu toetusele kvalifitseeruvate ettevõtete EMTAK kood peab klappima valitsuse korralduses loetletud koodidega (valitsuse korraldus).

Toetuse saaja suhtes ei tohi olla alustatud sundlõpetamis-, likvideerimis- ega pankrotimenetlust, FIE peab olema 15. detsembri seisuga esitanud ettevõtlustulu deklaratsiooni 2019. aasta kohta.

Toetus arvutatakse 2020. aasta novembri palgakulu põhjal 15. detsembri seisuga novembri eest maksu- ja tolliametile esitatud deklaratsiooni alusel. Pärast seda kuupäeva esitatud deklaratsioone ega nende parandusi ei arvestata. Toetuse maksimaalne suurus ettevõtja kohta on kuni 180 000 eurot. FIE maksimaalne toetussumma on 2020. aastal kehtiva kuupalga kahekordne alammäär tema enda kohta. Kui FIEl on töötajad, lisandub nende eest makstav toetus.