Valitsus tõmbab 430 000 euroga joone alla omandireformi kompenseerimisele

Eesti vabariigi taasiseseisvumise järgselt viidi läbi omandireform, mille käigus erastati riigile kuuluv vara ja ka anti endistele omanikele, või nende pärijaile, tagasi enne okupatsioone neile kuulunud vara. Selle käigus otsustati maksta inimestele, kelle vara mingil põhjusel ei tagastatud, selle eest kompensatsiooni, kirjutab ERR.

Kokku sai kompensatsiooni 230 000 inimest, kellest enamus olid endiste omanike pärijad. 2007. aastani maksti kompensatsiooni välja erastamisväärtpaberites - seda kokku nimiväärtuses 8,5 miljardit krooni ehk umbes 540 miljonit eurot. Sellest ajast maksti kompensatsiooni rahas.

Alates 2007. aastast on kompensatsiooni makstud umbes 11,7 miljonit eurot. Kuivõrd valitsuse hinnangul on vaja veel 430 000 eurot, et viimasedki veninud kompensatsioonid välja maksta, siis plaanitakse rahandusministeeriumile selleks ka vahendid eraldada.

Selle aasta teise kvartali lõpuks on täielikult või osaliselt lõpetamata üle Eesti vähemalt 107 vara tagastamise ja kompenseerimise menetlust, sealhulgas Põhja-Eesti ja saared - 76 menetlust ning Lõuna-Eesti, Narva-Jõesuu linn, Tapa vald ja Paide linn - 31 menetlust.

Vabariigi valitsuse omandireformi reservfondi jääk on ligikaudu 29,9 miljonit eurot.