Valitsus: töö kaotanud välismaalastel tuleb koduriiki naasta esimesel võimalusel

„Oleme mõelnud ka sellele, milliseid otsuseid teha võõrtööjõu osas võimalike pikemaajaliste, kuudepikkuste kriisiolukordadega seoses, mis meid ka tulevikus tabada võivad. Kuudepikkuste kriisiolukordade puhuks näeb eelnõu ette võimaluse, et valitsus võib teha otsuse anda riigis lühiajaliselt töötavatele välismaalastele õiguse töötada esialgsest lubatud töötamise ajast pikemalt,“ rääkis siseminister.

Helme sõnul võib valitsus eelnõust tulenevalt pikemaajalise kriisiolukorra ajal otsustada pikendada esialgu 12 kuuks 15 kuu jooksul tööle tulnud välismaalaste töötamise aega 24 kuule 32 kuu jooksul. „Kuid rõhutan, et selline võimalus on väga erandlik. Täna, kus meil on kestmas eriolukorra esimene kuu, taolist plaani ei ole,“ selgitas Helme.

Siseministri sõnul on praegusel keerulisel ajal, mil meil on oma inimestel töökohti vajaka ning kus iga päev tekib juurde töö kaotanuid, vaja toetada Eesti elanikke.

„Neil peab olema võimalus vabadele töökohtadele asuda. Näha on, et viimase kuu jooksul on registreeritud töötute arv Eesti elanike hulgas hüppeliselt kasvanud. Samal ajal on tööandjad esitanud taotlusi võõrtööjõu kasutamiseks sarnases mahus kui on kasvanud töötus. Soovitan tööandjatel vaadata neid numbreid ja otsida siiski võimalusi kasutada enam kodumaist tööjõudu. Meie inimesed on väärt, et keerulisel ja kasvava töötuse ajal just neile tööd pakkuda,“ ütles Helme.

Tööandjatel, kes vajavad uusi töötajaid, soovitame pöörduda nõu ja abi saamiseks töötukassa poole. Eestis on praegu üle 40 000 registreeritud töötu, ka enne eriolukorra algust oli Eestis üle 36 000 registreeritud töötu, kes on tööd otsinud pikemat aega. Meile teadaolevalt on töötukassa igati valmis ettevõtete tööpakkumisi tööotsijatele vahendama.

Eelnõu on esitatud Riigikogule üle koos riigi 2020. aasta lisaeelarve seaduse eelnõuga ja sellega seonduvaid seadusemuudatusi käsitleva eelnõuga. Seaduse vastuvõtmiseks on vajalik Riigikogu koosseisu poolthäälte enamus.