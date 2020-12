Valitsuse 5G oksjoniga venitamine teeb murelikuks: Eesti võiks teenida 400 miljonit eurot

Ka tarbija võidaks

Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu (ITL) ja tarkvaraettevõtte Flowit Estonia juhatuse liikme Juhan-Madis Puki sõnul saavad kiirest 5G-võrgu ülesehitamisest võita Eestis kõik majandusvaldkonnad, lisaks ka tarbijad.

„Kui enamasti räägitakse 5G puhul tööstuse ja tehnoloogiavaldkonna võidukäigust, siis tegelikkuses parendaks 5G-võrk ka meie igapäeva. Näiteks seoses koroonaviiruse levikuga teeb üha rohkem inimesi tööd kodust, samuti soovitab riik kolida inimestel rohkem maale, kuid tihti on just maapiirkondades probleem, et töö tegemiseks ei ole piisavalt kiiret internetti," sõnas Pukk.

Kuna töö sisu muutub aina enam andmevahetuse keskseks, siis kaugtöö osas ei piisa enam ainult e-maili lugemisest ning Exceli kasutamisest. „See inimene, kes peab töötama suurte andmemahtudega ei saa täna isegi kaaluda distantstööd, sest enamus tarkvarad toimivad üle võrgu ja vajavad head levi ning kiirust," lisas Pukk.

ITLi juhatuse liige tõi välja, et 5G on üks komponent, mis võimaldab siinsetel ettevõtetel täita ka ärieesmärke. „Eesti ettevõtted konkureerivad peamiselt Euroopa ettevõtetega, kus mitmes riigis on 5G-tehnoloogia juba kasutusel. Paratamatult jääme juba täna, mil me ei ole veel 5G-tehnoloogiaid kasutusele hakanud võtma, teistest maha ning see pärsib meie konkurentsivõimet uute ärimudelite ja tööprotsesside loomisel. Naaberriigid töötavad juba välja uusi 5G-l baseeruvaid protsessimuudatusi ja efektiivsemaid süsteeme, meie tammume paigal," sõnas Pukk.