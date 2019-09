Valitsuse energiapoliitikast raevunud soomlane purustas poolt tonni kurke

Kouvolas Anjalas kurke ja muid köögivilju kasvatav Marko Hauhto helistas neljapäeva hommikul oma tavapärasele kliendile, et teha tavapärast kurgikaupa. Kuid ebameeldiva üllatusena sai ta vastuseks, et kõrgemalt poolt tulnud korralduse tõttu ostab supermarket oma kurgid nüüd kusagilt mujalt.

Hauhto ei mõelnud pikalt vaid postitas oma ettevõtte Aurinkotarhat Facebooki lehele video, kus ta koos oma töötajatega purustatab 500 kilo pakitud kurki.

Hauhto protesti põhjuseks on valitsuse energiapoliitika, sest tema sõnul moonutab see konkurentsi ja kohalikud tootjad kannatavad.

„Fossiilkütuste tootjaid eelistatakse madalama energiamaksu näol. Ma ei saa aru, kuidas võib olla võimalik, et riigi energiapoliitika on nii ebaõiglane,” rääkis mees.

Aurinkotarhat kasutab hakkepuitu. Seal toodetakse igal aastal miljon kilo kurki, nädalas umbes 20 000 kilo. Hauhto aias kasvatatakse ka tomatit, salateid ja ürte.

Hauhto on kannatanud vähemalt kaheksa kuud. Ta ütleb, et on suhelnud ministeeriumide, maksuameti ning konkurentsi- ja tarbijakaitseametiga.

Hauhto ei kavatse protestimist lõpetada riigi energiapoliitika vastu.

Neljapäeval Facebooki postitatud videos ütles Hauhto, et teisipäeval oli kurk juba müügiks pakitud, kuid äkki polnud selle jaoks turgu.

Hauhtonen saatis oma videoga lühikese sõnumi ka jaetarbijatele.